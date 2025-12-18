edición general
3 meneos
158 clics
Este pequeño hábito afecta más a tu ánimo de lo que crees

Este pequeño hábito afecta más a tu ánimo de lo que crees

A menudo pensamos que nuestro estado de ánimo depende de grandes factores como el trabajo, las relaciones o los problemas del día a día. Sin embargo, en muchas ocasiones son los hábitos más pequeños y aparentemente insignificantes los que tienen un impacto directo en cómo nos sentimos. Uno de ellos, tan cotidiano que suele pasar desapercibido, es la forma en la que empezamos el día....

| etiquetas: hábitos , ánimo , salud mental , consejos
3 0 0 K 37 ciencia
2 comentarios
3 0 0 K 37 ciencia
Asimismov #1 Asimismov
Te ahorro un click:
Mirar el móvil nada más abrir los ojos ...
... y no dice nada cuando lo usas como despertador.
2 K 38
Supercinexin #2 Supercinexin
Leer Menéame.
0 K 18

menéame