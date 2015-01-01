edición general
Este es el origen del manjar más clásico de España: el primer bocadillo de la historia

Este es el origen del manjar más clásico de España: el primer bocadillo de la historia

El bocadillo comenzó a tomar forma en Atenas, el bocadillo de calamares ya era mencionado por comediógrafos como Aristófanes. El bocadillo moderno tiene sus raíces en la tradición romana, potenciado por las costumbres árabes. Esta tradición fue tomada y adaptada por las comunidades españolas, especialmente durante el Siglo de Oro, donde los bocadillos salados fueron llamados “avisillos” por Quevedo. Se cree que el primer bocadillo tal y como lo conocemos hoy en día nació en Andalucía y Castilla, con el bocadillo de chorizo como protagonista.

2 comentarios
volandero #2 volandero
El texto tiene pinta de batiburrilo hecho con IA y parece que no soy el único que lo piensa:  media
Aguarrás #1 Aguarrás
Bocata de jamón con su chorrete de aceite de oliva y tomate.
In-su-pe-ra-ble. :-*
