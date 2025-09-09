Este Mercedes logra más 1.200 km de autonomía real gracias a una batería con electrolito sólido

Un prototipo desarrollado sobre la base del Mercedes EQS ha marcado un hito al completar un trayecto de 1.205 kilómetros en condiciones reales sin detenerse a recargar, con aún autonomía restante al finalizar el recorrido.
Ahora sin coñas, estoy contigo, la mayoría de gente no necesitamos tanta autonomía. Lo importante es que las baterías de estado sólido llegan por fin al mercado, porque llevamos 10 años con la cantinela. A ver si dentro de otros 10 años se han vuelto asequibles para la mayoría de los consumidores.
Mi coche está siempre quieto en el parking. Me muevo en transporte público. Pero cuando lo saco me meto 600 km en un fin de semana, con unos 250 km de ida, parando en un pueblo muy de montaña con sólo 4 cargadores y no me apetece estar discutiendo con nadie sobre cuando lo dejarán libre. Pero si me das los 600 km.. ya la cosa me parece más cómoda porque si se complica el tema voy y vuelvo del tirón.
Yo también hago 250km de ida y luego circular por la zona, total unos 600km como tu dices, pero lo enchufo en casa en carga lenta. No he tenido problemas por el momento.
Para mi el coche es ocio y la incertidumbre es antagonista del descanso.
PD: Yo si puedo meterme 400 km sin parar. Por lo general paro antes, pero, de nuevo.. no sé si habrá un cargador, o será en un bar de carretera o un área de servicio donde quizás no hay puntos libres.. de nuevo la incertidumbre estresa.
PD2: Recuerdo hace unos años ya, un hotel en Alp con un tipo que había conseguido convencer al hotel para enchufar el coche con un cable desde el hall del hotel al parking. Es que si no,.. no volvía a casa.