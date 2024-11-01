Este lunes las lluvias fuertes llegarán a la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia  

Consulta la previsión de lluvias fuertes ante la llegada de exGabrielle al Mediterráneo: en la Comunidad Valenciana podrían caer más de 100 l/m2. La semana arrancará con algunos cambios en el panorama meteorológico del área mediterránea. Los restos del huracán Gabrielle llegarán a lo largo del día de hoy a las costas de Portugal, en forma de una borrasca típica de latitudes medias, aunque conservando alguna característica tropical, como la presencia de un núcleo cálido en niveles medios de la troposfera.