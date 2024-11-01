edición general
Este lunes las lluvias fuertes llegarán a la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia

Consulta la previsión de lluvias fuertes ante la llegada de exGabrielle al Mediterráneo: en la Comunidad Valenciana podrían caer más de 100 l/m2. La semana arrancará con algunos cambios en el panorama meteorológico del área mediterránea. Los restos del huracán Gabrielle llegarán a lo largo del día de hoy a las costas de Portugal, en forma de una borrasca típica de latitudes medias, aunque conservando alguna característica tropical, como la presencia de un núcleo cálido en niveles medios de la troposfera.

Deviance
Hostias, Valencianos, id pidiendo reserva en el Ventorro, que ahí no os pilla la riada.
Lo siento por la coña pero es que el caso es de traca.
Un saludo y que os sea leve.
LoboAsustado
#3 Tranqui que en las próximas elecciones todavía sacaran mas mayoría el pp+vox , somos así de gilipollas.
Deviance
#7 Esa es otra digna de un concienzudo estudio sociológico: "el pueblo que aupaba a quienes les llevaban a la ruina e incluso a algunos a la muerte" ; pa mear y no echar gota colega, en fin..... Luchad todo lo que podáis para que eso no vuelva a suceder, con mi apoyo moral y creo el de mucha gente de España.
NPCMeneaMePersigue
Cuantos episodios de lluvias fuertes, torrenciales, DANA llevamos en el último año en la comunidad valenciana?

29 de octubre, 7 de noviembre, 1 de julio, hace 2 semanas, ahora...
NPCMeneaMePersigue
Los que me persiguen revisando si he enviado algo de esta fuente en los últimos 5 envíos para votarme spam desesperadamente y a ver si me canso de enviar xD xD xD
Pepepaco
¿Alguien tiene el teléfono de Mazón a mano?

Lo digo para empezar a avisarle de lo que pasará el lunes, que luego se nos echa el tiempo encima (nunca mejor dicho) y él está sin cobertura.
Fedorito
Este lunes las lluvias van a provocar un genocidio y todas nuestras tierras van a ser invadidas por turistas.
Metabarón
En cuanto lleguen las nubes a Murcia, se disuelven: "Acho, pijo, khe kalooor"
