edición general
3 meneos
96 clics
Este era el lujoso objeto que Fernando el Católico coleccionó a lo largo de su vida

Este era el lujoso objeto que Fernando el Católico coleccionó a lo largo de su vida

El rey aragonés reunió a lo largo de su vida una importante colección de paños de gran valor con los que expresaba su poder

| etiquetas: lujoso , objeto , fernando el católico , coleccionó , españa
2 1 0 K 31 cultura
sin comentarios
2 1 0 K 31 cultura

menéame