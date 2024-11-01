edición general
Este deepfake de IA en tiempo real ha ido demasiado lejos [ENG]

Aquí tienes una sustitución de cara ultrarrealista y consistente en tiempo real, realizado por IA, para convertirte en una chica guapa (o chico).

¿Antigua? ESte video ya tiene 1 año... en tema de IA podria considerarse casi prehistoria.

Aunque creo que el tema de deepfake sufrió tantas críticas (Sobre todo el porno y el uso de personas famosas) que ha seguido su desarrollo medio escondido.
#1 Edito: De todas formas el canal si esta interesante, tiene un montón de análisis muy recientes de los nuevos editores de video y tras ver un par de ellos dan pánico de lo rápido que evoluciona y todas los proyectos que se están generando en el tema.
