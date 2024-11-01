edición general
9 meneos
102 clics
Este clon de Windows 11 funciona con Linux y permite revivir tu viejo PC que volverá a funcionar como el primer día

Este clon de Windows 11 funciona con Linux y permite revivir tu viejo PC que volverá a funcionar como el primer día

Has estado buscando y buscando distribuciones de Linux sin parar, pero tal vez ninguna te convence o hay tantas que ni sabes con cuál comenzar a adentrarte en este mundo. Es normal tener cierto miedo por probar un sistema operativo completamente nuevo, pero el tiempo pasa rápido y Windows 10 pronto se quedará sin soporte.

| etiquetas: linux , clon , windows 11 , linuxfx
8 1 0 K 89 tecnología
8 comentarios
8 1 0 K 89 tecnología
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
Este es el año de Linux vestido como una puta de Windows...
2 K 29
Lyovin81 #7 Lyovin81
#5 ...en el escritorio.

Encima del escritorio, supongo.
0 K 7
Sacronte #8 Sacronte
#7 Para mi si ha sido el año de linux en escritorio, como que me puse Linux Mint hace 4 días y ando contentísimo xD
0 K 10
Deviance #1 Deviance
Por mi parte voy a probarlo em máquina virtual y si me encaja mando a tomar por culo a microsoft del tirón, por cabrones.
Dejo enlace de la página de descarga de la imagen de disco de Sourceforge:
sourceforge.net/projects/linuxfxdevil/
0 K 13
#3 CarlosSanchezDiaz *
Edit
0 K 7
#2 CarlosSanchezDiaz
basado en Ubuntu con entorno de escritorio KDE Plasma.
0 K 7
rob #4 rob
#2 Ideal para máquinas viejas. {0x1f602}
0 K 14
Abdo_Collo #6 Abdo_Collo
Si el problema no es el sistema operativo en si, son la compatibilidades con programas estándar, suite office, adobe, CAD, etc. y no tener que dejarte la vida para instalar cualquier periférico...

También es cierto que llevo más de 10 años alejado de ese mundo y habrá evolucionado bastante. Lo último que monté y conservo es un ubuntu pero más que nada para no tirar un antiguo hp que me daba lástima deshacerme de él. Antes fui muy fan de openSUSE pero perdí el interés por cuestiones de esta índole y eso que el Yast es de gran ayuda pero ni así, cualquier tema se complicaba bastante.
0 K 6

menéame