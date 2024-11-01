Este clon de Windows 11 funciona con Linux y permite revivir tu viejo PC que volverá a funcionar como el primer día

Has estado buscando y buscando distribuciones de Linux sin parar, pero tal vez ninguna te convence o hay tantas que ni sabes con cuál comenzar a adentrarte en este mundo. Es normal tener cierto miedo por probar un sistema operativo completamente nuevo, pero el tiempo pasa rápido y Windows 10 pronto se quedará sin soporte.
Encima del escritorio, supongo.
Dejo enlace de la página de descarga de la imagen de disco de Sourceforge:
sourceforge.net/projects/linuxfxdevil/
También es cierto que llevo más de 10 años alejado de ese mundo y habrá evolucionado bastante. Lo último que monté y conservo es un ubuntu pero más que nada para no tirar un antiguo hp que me daba lástima deshacerme de él. Antes fui muy fan de openSUSE pero perdí el interés por cuestiones de esta índole y eso que el Yast es de gran ayuda pero ni así, cualquier tema se complicaba bastante.