A este califa lo llamaron “el Nerón de Egipto” por su carácter incomprensible y arbitrario

A este califa lo llamaron “el Nerón de Egipto” por su carácter incomprensible y arbitrario

Sus contemporáneos lo llamaron “el Nerón de Egipto”, comparándolo con el emperador romano que incendió Roma, y lo recordaron como un gobernante cuya mezcla de reformas arbitrarias, persecuciones crueles y comportamientos extraños lo convirtieron en una figura polémica y enigmática...Sus decisiones religiosas fueron todavía más controvertidas. Aunque al principio mostró cierta tolerancia, acabó persiguiendo con dureza a comunidades cristianas y judías.

historia , califa , nerón de egipto , al-hakim bi-amr allah
tusitala #1 tusitala
Pensaba que estaba claro que Nerón no había incendiado Roma
