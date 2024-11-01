A este califa lo llamaron “el Nerón de Egipto” por su carácter incomprensible y arbitrario

Sus contemporáneos lo llamaron “el Nerón de Egipto”, comparándolo con el emperador romano que incendió Roma, y lo recordaron como un gobernante cuya mezcla de reformas arbitrarias, persecuciones crueles y comportamientos extraños lo convirtieron en una figura polémica y enigmática...Sus decisiones religiosas fueron todavía más controvertidas. Aunque al principio mostró cierta tolerancia, acabó persiguiendo con dureza a comunidades cristianas y judías.