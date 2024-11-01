edición general
Este Aston Martin Valkyrie a escala es simplemente perfecto, pero tiene un problema: es más caro que un SEAT León

En la cúspide de las maquetas de coches posiblemente esté Amalgam: pocas de sus reproducciones bajan de los 10.000 euros

HAL9K #5 HAL9K *
¿Todo lo que sea más caro que un SEAT León es un problema?
La unidad de medida de los problemas es el SEAT León.
0 K 11
#1 Leon_Bocanegra
Ponme 3 y me los envuelves para regalo.
0 K 9
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
No voto negativo. Pero decir que un SEAT es más barato que un Aston Martin...
0 K 9
#3 solojavi
#2 No es un Aston Martin, es una maqueta a escala y hay quien paga por ella más que por un vehículo funcional.
A mí no me parece mal, cada uno se gasta su dinero en lo que desea, pero para los curritos es un despropósito como los cuadro que tenía pegado un plátano y otras muchas cosas.
0 K 11
Don_Pixote #4 Don_Pixote
La del B-17 también es más cara que un SEAT, y si fuera Amancio Ortega tendría un museo de estas maquetas en mi yate para disfrutarlas con furcias

www.amalgamcollection.com/collections/aircraft/products/b-17f-flying-f
0 K 7

