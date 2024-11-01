El Estatuto de los Bomberos Forestales cumple 10 meses sin que ninguna comunidad autónoma lo haya aplicado

El 8 de noviembre de 2024, tras hasta 3 intentos para aprobarlo, se anunció en el BOE el Estatuto de los Bomberos Forestales. Busca un mínimo de condiciones laborales de este cuerpo de bomberos, y reconoce su categoría profesional. "La norma que da 1 año a las comunidades para aplicarla y está a punto de cumplir 10 meses sin que haya novedades." “Entendemos que en sitios como Castilla y León están en términos muy ambiguos, con empresas privadas y brigadas municipales, pero Andalucía o Madrid, en la red del 112, no deberían tener problemas".