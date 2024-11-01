edición general
19 meneos
16 clics
El Estatuto de los Bomberos Forestales cumple 10 meses sin que ninguna comunidad autónoma lo haya aplicado

El Estatuto de los Bomberos Forestales cumple 10 meses sin que ninguna comunidad autónoma lo haya aplicado

El 8 de noviembre de 2024, tras hasta 3 intentos para aprobarlo, se anunció en el BOE el Estatuto de los Bomberos Forestales. Busca un mínimo de condiciones laborales de este cuerpo de bomberos, y reconoce su categoría profesional. "La norma que da 1 año a las comunidades para aplicarla y está a punto de cumplir 10 meses sin que haya novedades." “Entendemos que en sitios como Castilla y León están en términos muy ambiguos, con empresas privadas y brigadas municipales, pero Andalucía o Madrid, en la red del 112, no deberían tener problemas".

| etiquetas: estatuto , bombero forestal , incendio , fuego , boe , ley básica 5/2024 , firet
16 3 0 K 184 actualidad
1 comentarios
16 3 0 K 184 actualidad
sotillo #1 sotillo
Parece que ha bajado la llama del interés
0 K 12

menéame