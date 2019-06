Estas son las trampas de las empresas para no aplicar la subida del salario mínimo

Trabajadores que cobran 1.000 o 1.200 euros al mes y podrían beneficiarse de la subida del salario mínimo interprofesional, pero no lo saben. Es la situación que pretende revertir el sindicato Comisiones Obreras a través de una campaña informativa con el lema 'Que no te la jueguen', tras analizar cómo se está aplicando el incremento del SMI a los 900 euros mensuales este año. La organización asegura que en muchos casos las empresas "no están aplicando correctamente" esta subida y calcula que podría haber "cientos de miles que no lo reciben