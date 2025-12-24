Estas son las mejores fotos de vida salvaje en 2025  

Esta selección de Associated Press muestra la fragilidad y la continuidad de la vida, desde una tórtola albina refugiada entre sus compañeras hasta las cigüeñas que anidan en el frío glacial del invierno. Más allá de los titulares de las noticias y de los efectos que los seres humanos tienen en el medio ambiente, los animales y otros seres vivos siguen prosperando. Durante el año pasado, los fotógrafos de Associated Press han capturado imágenes únicas de la naturaleza.