edición general
15 meneos
29 clics

"Estamos al límite": una protesta pacifista se convierte en reflejo de la división israelí

La inauguración de un campamento pacifista para pedir el fin de la ofensiva de Israel contra Gaza en la Plaza Dizingoff de Tel Aviv terminó convertido este domingo en una escena en la que los activistas soportaban desde sus sillas los gritos de "¡Traidores!" de un grupo de ultranacionalistas israelíes. A primera hora la plaza la recorrían decenas de miembros de la organización pacifista israelí Peace Now. Cuando comenzaron a leer su manifiesto, un joven alzó carteles en los que se leía: "No hay hambre en Gaza" y "Yo creo al ejército israelí".

| etiquetas: protesta pacifista , división israelí , gaza , israel
12 3 0 K 166 actualidad
1 comentarios
12 3 0 K 166 actualidad
sotillo #1 sotillo
Que los nazis han ganado la partida y que los colonos sabían antes de ir a Israel que tendrían que asesinar a palestinos para quedarse la tierra y los recursos está ya más que aceptado por el comunismo de los mortales, lo que hagan algunos o lo que dejen de hacer no les libra de autores del genocidio
5 K 61

menéame