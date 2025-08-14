"Estamos colapsados" admiten agentes de la Xunta ante la enorme ola de incendios en Ourense

Las quejas de los agentes forestales se unen a las de los brigadistas, que alertaron que la Xunta no cubrió las bajas por lo que hay unas 200 vacantes. También los especialistas de la brigada helitransportada de Laza, dependiente del Estado, se quejan de jornadas a destajo sin los descansos reglamentarios. La situación es cada vez más crítica. El propio presidente Rueda ha reconocido que no es optimista ante la evolución de los incendios. Los próximos días serán de ola de calor, con temperatura superio a los 44 grados.