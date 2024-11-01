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Estafan a una mujer haciéndose pasar por Pablo Motos y el '¿sabe usted qué es lo que quiero?' de 'El Hormiguero'

Estafan a una mujer haciéndose pasar por Pablo Motos y el '¿sabe usted qué es lo que quiero?' de 'El Hormiguero'

Durante la llamada le formularon la conocida pregunta '¿Sabe usted qué es lo que quiero?' y, tras responder 'La tarjeta del Hormiguero', le comunicaron que había resultado ganadora de un premio valorado en 3.000 euros. Posteriormente, ya supuestamente fuera de antena y con el pretexto de gestionar la entrega del premio, le solicitaron datos personales como su nombre, su DNI y su ciudad, indicándole que volverían a contactar con ella más adelante, aunque nunca lo hicieron.

| etiquetas: motos , hormiguero , estafador , fraude
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4 comentarios
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Esfingo #4 Esfingo
De Brad Pitt hemos bajado a Pablo Motos.
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Escafurciao #1 Escafurciao
Por lo que ponen la estafa debe ser moral o que no les llegó los 3000€ porque no le han quitado nada.
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Elbaronrojo #3 Elbaronrojo
#1 Se me ocurre que con esa llamada han conseguido una grabación para después usar esa voz y esos datos para hacer cualquier cosa. Esa mujer debería estar atenta por si acaso cualquier día solicita un microcrédito a Cofidis.
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#2 sliana
Eso es como llamarle dron a cualquier cosa que vuele, o decir que tiene IA, la moda de turno del periodista
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menéame