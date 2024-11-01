Estafan a una mujer haciéndose pasar por Pablo Motos y el '¿sabe usted qué es lo que quiero?' de 'El Hormiguero'

Durante la llamada le formularon la conocida pregunta '¿Sabe usted qué es lo que quiero?' y, tras responder 'La tarjeta del Hormiguero', le comunicaron que había resultado ganadora de un premio valorado en 3.000 euros. Posteriormente, ya supuestamente fuera de antena y con el pretexto de gestionar la entrega del premio, le solicitaron datos personales como su nombre, su DNI y su ciudad, indicándole que volverían a contactar con ella más adelante, aunque nunca lo hicieron.