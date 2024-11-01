·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10729
clics
La epidemia silenciosa que está acabando con el amor
6081
clics
Portadas incómodas de álbumes cristianos con títulos hilarantemente erróneos (ENG)
5799
clics
La portada de Lecturas que puede servir como prueba para que Ayuso acabe pagando por los delitos de su novio
5004
clics
Magistral Joaquín Reyes ante Soto Ivars "Cancelación: antes había un consenso: ser racista está mal"
3829
clics
Misteriosa nueva estatua de Epstein y Trump cogidos de la mano aparece en el National Mall [ENG]
más votadas
614
Petro pide en la ONU la apertura de un proceso penal contra Trump por los ataques a embarcaciones en el Caribe
476
Italia envió una fragata para proteger a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza tras un nuevo ataque con drones
469
No falla: Peinado siempre mueve ficha tras cada jaque al novio de Ayuso
386
Quieren enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado popular y Pablo Iglesias avisa: "Igual por lo que voy a decir ahora me ponen otra querella criminal, pero nuestra obligación es decirlo"
741
La pareja de Ayuso camufla como alquiler de locales industriales su negocio de alojamiento turístico
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
105
clics
La estafa del Amor: Este jubilado perdió todos sus ahorros en una estafa hecha con Inteligencia Artificial
Convencido de que mantenía una relación con una doctora de 43 años en Kazajistán, terminó arruinado y emocionalmente devastado
|
etiquetas
:
inteligencia artificial
,
estafa
7
0
1
K
68
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
0
1
K
68
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
autonomator
La soledad es una de las nuevas epidemias. Espero que la administración (local, regional, estatal...) abogue fuerte por combatirla.
1
K
24
#6
bronco1890
#5
Por un Tinder público, gratuito y de calidad!
0
K
11
#8
XXguiriXX
#5
spoiler alert
Estafadores siempre han habido y los habrán.
Peli muy relacionada de 1958:
Las Noches de Cabiria.
0
K
12
#13
Uda
#5
y la estupidez?? Como se previene y /o cura?
0
K
10
#9
reivaj01
A mí me hicieron la misma estafa y perdí la mitad de mi patrimonio.
Menos mal que estoy en conversaciones con un príncipe nigeriano y pronto lo recuperaré.
1
K
23
#12
cosmonauta
*
Fijaos bien en el tipo de web que estáis meneando,
0
K
12
#11
Elbaronrojo
#10
Bueno, ahí me agregan a grupos en los que te pagan por dar me gusta en youtube. Me expulsan en cuanto pregunto si hay contrato y seguro que siempre porque no quiero líos ni con la seguridad social ni con hacienda.
0
K
10
#14
Eukherio
#11
A mí me metieron en uno de likes de Instagram, con mensajes previos por si colaba. Tardaban 5 segundos en dar like y cobrar los 25 euros los cabrones, eso sí que era eficiencia.
0
K
8
#1
Eukherio
Conozco el tipo de estafa porque se la intentaron hacer a un amigo mío en un aplicación de citas, antes de que empezasen a tirar de IA para volverlo más creíble. Hay que estar bastante necesitado de compañía para picar, porque siempre fingen ser gente de fuera que no habla muy bien el idioma (porque escriben con traductor) y tampoco vi que se currasen mucho las conversaciones, porque con mi amigo tardaron poquísimo en empezar a hablar de dinero.
0
K
8
#2
ldoes
#1
Una estrategia de los estafadores es hacer la estafa cutre. Así haces de filtro pronto y no pierdes el tiempo con quien llegado el momento de pedir dinero te vendrá con preguntas, pruebas y demás.
1
K
18
#3
Hynkel
#2
Eso y el bombardeo en masa. Algo que ya se descubrió con el spam en los e-mails. Si consigues mandar la estafa en masa a coste ridículo, tienes más posibilidades de pescar incautos.
0
K
7
#4
Eukherio
#2
Ya, ya vi que lo descartaron rápido cuando vieron que no iba a picar, pero es que vi las conversaciones y se notaba que era gente que ni sabían escribir en español ni lo entendían. Pasaban todo por el traductor y seguían una especie de manual de instrucciones, porque a las dos frases ya cambiaban la conversación a lo que ellos querían.
0
K
8
#7
Elbaronrojo
#1
En signal no paran de escribirme mozas del sudeste asiático. Siempre empiezan preguntando por alguien, unas veces lo hacen en inglés y otras en un perfecto castellano. Una vez una quería hablar con un tal Jack y dio con Jack Ryan, pero le fue imposible comunicarse porque estaba a bordo del uss dallas persiguiendo al octubre rojo en el atlántico norte.
1
K
21
#10
Eukherio
#7
A mí me pasa en Telegram, pero ya ni pregunto detalles. Supongo que estará mi número en alguna lista y probarán suerte.
0
K
8
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Estafadores siempre han habido y los habrán.
Peli muy relacionada de 1958:
Las Noches de Cabiria.
Menos mal que estoy en conversaciones con un príncipe nigeriano y pronto lo recuperaré.