La estafa del Amor: Este jubilado perdió todos sus ahorros en una estafa hecha con Inteligencia Artificial

Convencido de que mantenía una relación con una doctora de 43 años en Kazajistán, terminó arruinado y emocionalmente devastado

autonomator #5 autonomator
La soledad es una de las nuevas epidemias. Espero que la administración (local, regional, estatal...) abogue fuerte por combatirla.
bronco1890 #6 bronco1890
#5 Por un Tinder público, gratuito y de calidad!
#8 XXguiriXX
#5 spoiler alert

Estafadores siempre han habido y los habrán.

Peli muy relacionada de 1958:

Las Noches de Cabiria.
Uda #13 Uda
#5 y la estupidez?? Como se previene y /o cura?
reivaj01 #9 reivaj01
A mí me hicieron la misma estafa y perdí la mitad de mi patrimonio.
Menos mal que estoy en conversaciones con un príncipe nigeriano y pronto lo recuperaré.
cosmonauta #12 cosmonauta *
Fijaos bien en el tipo de web que estáis meneando,
Elbaronrojo #11 Elbaronrojo
#10 Bueno, ahí me agregan a grupos en los que te pagan por dar me gusta en youtube. Me expulsan en cuanto pregunto si hay contrato y seguro que siempre porque no quiero líos ni con la seguridad social ni con hacienda. xD
#14 Eukherio
#11 A mí me metieron en uno de likes de Instagram, con mensajes previos por si colaba. Tardaban 5 segundos en dar like y cobrar los 25 euros los cabrones, eso sí que era eficiencia.
#1 Eukherio
Conozco el tipo de estafa porque se la intentaron hacer a un amigo mío en un aplicación de citas, antes de que empezasen a tirar de IA para volverlo más creíble. Hay que estar bastante necesitado de compañía para picar, porque siempre fingen ser gente de fuera que no habla muy bien el idioma (porque escriben con traductor) y tampoco vi que se currasen mucho las conversaciones, porque con mi amigo tardaron poquísimo en empezar a hablar de dinero.
#2 ldoes
#1 Una estrategia de los estafadores es hacer la estafa cutre. Así haces de filtro pronto y no pierdes el tiempo con quien llegado el momento de pedir dinero te vendrá con preguntas, pruebas y demás.
#3 Hynkel
#2 Eso y el bombardeo en masa. Algo que ya se descubrió con el spam en los e-mails. Si consigues mandar la estafa en masa a coste ridículo, tienes más posibilidades de pescar incautos.
#4 Eukherio
#2 Ya, ya vi que lo descartaron rápido cuando vieron que no iba a picar, pero es que vi las conversaciones y se notaba que era gente que ni sabían escribir en español ni lo entendían. Pasaban todo por el traductor y seguían una especie de manual de instrucciones, porque a las dos frases ya cambiaban la conversación a lo que ellos querían.
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
#1 En signal no paran de escribirme mozas del sudeste asiático. Siempre empiezan preguntando por alguien, unas veces lo hacen en inglés y otras en un perfecto castellano. Una vez una quería hablar con un tal Jack y dio con Jack Ryan, pero le fue imposible comunicarse porque estaba a bordo del uss dallas persiguiendo al octubre rojo en el atlántico norte. :foreveralone:
#10 Eukherio
#7 A mí me pasa en Telegram, pero ya ni pregunto detalles. Supongo que estará mi número en alguna lista y probarán suerte.
