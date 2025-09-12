Los estadounidenses lideran el interés extranjero por la compra de vivienda en Asturias

El mercado inmobiliario asturiano ha comenzado a atraer un perfil de comprador extranjero que hasta hace unos años apenas figuraba en las estadísticas: los ciudadanos de Estados Unidos. Según los datos del portal Idealista correspondientes al segundo trimestre de 2025, los norteamericanos representan el 16% de la demanda internacional de vivienda en Asturias, superando a alemanes (11%) y británicos (11%), dos nacionalidades tradicionalmente muy activas en la compra de inmuebles en España.