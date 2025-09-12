edición general
Los estadounidenses lideran el interés extranjero por la compra de vivienda en Asturias

El mercado inmobiliario asturiano ha comenzado a atraer un perfil de comprador extranjero que hasta hace unos años apenas figuraba en las estadísticas: los ciudadanos de Estados Unidos. Según los datos del portal Idealista correspondientes al segundo trimestre de 2025, los norteamericanos representan el 16% de la demanda internacional de vivienda en Asturias, superando a alemanes (11%) y británicos (11%), dos nacionalidades tradicionalmente muy activas en la compra de inmuebles en España.

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Despertad a Pelayo que se viene gentrificación a base de talonario.
0 K 12
#2 Vactor20
Mejor que se queden en su mierda pais aunque seria facil, poniendo un simple test de geografia y cultura general no pasaba ni uno.
0 K 7

