Estadounidenses, estais advertidos: lecciones del caótico lanzamiento de la verificación de edad de Reddit en el Reino Unido

La verificación de edad ha llegado oficialmente al Reino Unido, una ley que exige a las plataformas online comprobar que todos los usuarios con sede en el Reino Unido tienen al menos dieciocho años antes de permitirles acceder a categorías de contenido "dañino". Surgieron informes de usuarios de que subreddits dedicados a la identidad y el apoyo LGBTQ+, el periodismo global y la información sobre conflictos, e incluso foros relacionados con la salud pública como r/periods, r/stopsmoking y r/sexualassault, fueron bloqueados sin verificación