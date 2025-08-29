edición general
Estadounidenses y alemanes copan el alquiler de viviendas en Valencia

Uno de los factores que está contibuyendo al incremento en el precio y a las dificultades crecientes para lograr el alquiler de una vivienda se encuentra en la demanda foránea. Muchos de los interesados son ciudadanos de otros países, generalmente con un poder adquisitivo más elevado que el de tantos y tantos autóctonos, que se pueden permitir abonar un arrendamiento más oneroso para delicia de los innumerables propietarios de pisos. Además, ese interés es creciente en la Comunitat Valenciana, tal como pone de manifiesto un estudio

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Cualquier día Trump añade Valencia a las reivindicaciones de Groenlandia y Canadá. Y Feijoo y Abascal lo apoyarian.
Veelicus #4 Veelicus
#2 Valencia igual no, pero Canarias siempre la tienen en su librito
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Para no molestar a estos americanos, alemanes y demás turistas es por lo que TODAS las alertas desde el año pasado, 29 de octubre, 7 de noviembre, 1 de julio se dan tarde, para que consuman y sacarles el dinero. Es una maquinaria asesina, mortal, genocida
#6 DatosOMientes *
#1 No tiene mucho sentido. Un lugar donde te avisan a tiempo es mucho mejor que uno en el que no te avisan o te avisan sin tiempo. Por lo tanto, si quieren hacerlo más atractivo deberían avisar antes.
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#6 Si avisas de la ola de calor la gente se queda en casa y no consume, si avisas de la riada, tienes que parar la economía y se pierde dinero

Si te preparas para los eventos climáticos no hay destrozos y luego las empresas de reconstrucción que son amigos de los políticos no se llevan millones

Es el mercado amigo #1
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
schnell!!! gritando los teutones mientras los tetes aun limpiando y adecentando el desastre de la dana (que viendo alli los mamoneos capaces de haber vendido las edificaciones jodidas del suceso al guiri)
alcama #3 alcama
A lo mejor si escribes en ingles y en aleman el mensaje les llega. Ánimo
