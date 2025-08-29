Estadounidenses y alemanes copan el alquiler de viviendas en Valencia

Uno de los factores que está contibuyendo al incremento en el precio y a las dificultades crecientes para lograr el alquiler de una vivienda se encuentra en la demanda foránea. Muchos de los interesados son ciudadanos de otros países, generalmente con un poder adquisitivo más elevado que el de tantos y tantos autóctonos, que se pueden permitir abonar un arrendamiento más oneroso para delicia de los innumerables propietarios de pisos. Además, ese interés es creciente en la Comunitat Valenciana, tal como pone de manifiesto un estudio