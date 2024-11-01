edición general
Estados Unidos ¿víctima inocente o capital mundial del narcotráfico?

Washington juega el papel de guardián moral, adalid de la guerra contra las drogas y supuesto mártir que carga sobre sus espaldas el peso del crimen transnacional. Pero basta leer los National Drug Threat Assessment (NDTA) 2024-25 para descubrir que, lejos de ser una víctima indefensa, Estados Unidos funciona como un narcoestado estructural, donde la producción, el consumo y el blanqueo de capitales son engranajes centrales de su sistema económico y político.

#1 eipoc
La duda ofende.
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues *
Cuando tus servicios de inteligencia se han financiado con el narcotráfico, y ha utilizado estupefacientes como arma para desestabilizar países enemigos.... la respuesta está clara.
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#4

Pa cuando los NATOntados te acusen de mentir.

es.wikipedia.org/wiki/Oliver_North
#12 R2dC
#11 Nadie habla de perú en el tema de drogas, pero el país donde te venden caramelos de (hoja de) coca y que tiene bases militares gringas... Resalto por si acaso que es el doble de grande que españa, tiene un 60% de nuestra población (un tercio está en la capital) y la zona de selva enorme tranquilamente puede ser virgen o estar llena de laboratorios mezclando gasolina con toneladas de hojas de coca. Pero claro, los colombianos les hacen lo mismo que los italianos al aceite español y eso les resta visibilidad.
#14 Pixmac
No sería raro que todas estas supuestas operaciones contra las drogas en México, Venezuela,... no sean más que para eliminar competencia y que USA se quede como "gran camello" del mundo. Y, de paso, conseguir el petróleo venezolano.
platypu #5 platypu
Os resumo el articulo: pobre venezuela y pobre Maduro. Ya esta
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#5 Junto con algunos bulos en los comentarios
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Sigue al dinero ... a lo mejor te sorprendes.
manuelpepito #2 manuelpepito
Víctima, por supuesto. La CIA y la DEA solo han hecho luchar contra el narcotráfico
io1976 #9 io1976
#2 CIA, cultivadores de opio y Afganistán.
Mixtape96 #11 Mixtape96
#9 y Colombia y Mexico y suma y sigue...
elsnons #3 elsnons
Bueno no cantemos victoria que España le va a la zaga con la entrada de droga a toda la UE tanto la que viene de América, Marruecos o Turquía. Y ya no digamos con las aprehensiones que cuando llegan a los medios se ha evaporado más de la mitad .
ixo #13 ixo
#3 Sssssssshhhhh, calla, calla... que nos "democratizan".
