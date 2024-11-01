Estados Unidos ¿víctima inocente o capital mundial del narcotráfico?

Washington juega el papel de guardián moral, adalid de la guerra contra las drogas y supuesto mártir que carga sobre sus espaldas el peso del crimen transnacional. Pero basta leer los National Drug Threat Assessment (NDTA) 2024-25 para descubrir que, lejos de ser una víctima indefensa, Estados Unidos funciona como un narcoestado estructural, donde la producción, el consumo y el blanqueo de capitales son engranajes centrales de su sistema económico y político.