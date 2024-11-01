edición general
Estados Unidos toma drástica decisión para eliminar a la basa o carpa asiática de sus ríos: electrocutarlas en el agua

Fue llevada a Estados Unidos en la década de 1970 para controlar algas en los estanques agrícolas; sin embargo, escapó a fuentes hídricas conectadas al río Mississippi compitiendo por comida y espacio con los peces nativos. Ahora, en 2026, el país norteamericano busca erradicarlas por completo para evitar que transformen el ecosistema de los Grandes Lagos: Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario.

