Estados Unidos tendrá buques de guerra con el nombre de Donald Trump

Donald Trump, anunció el lanzamiento de una nueva clase de buques de guerra que llevará su nombre, un hecho extremadamente inusual para un presidente en ejercicio. Los buques serán "los mejores del mundo", dijo el mandatario durante una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, en la que precisó que se construirían dos buques de guerra de la "Trump Class USS Defiant" para empezar.

wata #1 wata
Y serán dorados...
kipper #2 kipper
#1 Pues, parece que sí.
"Trump dijo querer implicarse personalmente en el diseño de los nuevos barcos y se describió como una persona "muy orientada a la estética"."
Elbaronrojo #9 Elbaronrojo *
#2 Pues entonces serán fáciles de ver al ser dorados.
kipper #10 kipper *
#9 Eso no importa, lo único importante es que sean dorados.
Ankor #3 Ankor
#1 Y tendrán un instituto femenino.
themarquesito #4 themarquesito
#1 Trump ha hablado de la Golden Fleet, así que no vas tan desencaminado
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#4

Va a revolucionar el arte del camuflaje. :-D

Ya veo los uniformes de Ney reducidos al minimalismo.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
El barco que le gusta a Donald ...  media
#6 sliana
Extremadamente inusual? Si es de lo más normal! Portaaviones, submarinos... Los hay a patadas
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#6

Habla de plural. Y suelen poner nombres de ex presidentes y similares, no de gente en activo.
