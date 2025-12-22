Estados Unidos tendrá buques de guerra con el nombre de Donald Trump

Donald Trump, anunció el lanzamiento de una nueva clase de buques de guerra que llevará su nombre, un hecho extremadamente inusual para un presidente en ejercicio. Los buques serán "los mejores del mundo", dijo el mandatario durante una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, en la que precisó que se construirían dos buques de guerra de la "Trump Class USS Defiant" para empezar.