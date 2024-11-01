Estados Unidos: propietarios de condominios se encuentran con viviendas que nadie comprará por las repercusiones de una nueva ley [EN]

Vendedores desesperados rebajan los precios hasta tan solo $10.000, y aun así no logran compradores, por la ley promulgada tras el derrumbe de un edificio que causó la muerte de 98 personas. La ley supondrá inspecciones y reparaciones masivas con facturas superiores a los $100.000 y aumento vertiginoso de las cuotas de propiedad en cientos de edificios que han sido incluso incluidos en listas negras por las entidades de crédito; lo que significa que los compradores ni siquiera podrán obtener hipotecas para adquirirlos. "La crisis es enorme".