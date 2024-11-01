Estados Unidos presta ayuda financiera a Argentina y Milei se lo 'paga' echándose en brazos de China para exportar su soja

Mientras se anunciaba el respaldo económico de Washington, el gobierno de Javier Milei ha decretado la supresión de los impuestos a la exportación de varios productos clave, entre ellos la soja, que hasta ese momento enfrentaba una carga del 26%. La medida ha sido rápidamente aprovechada por China, que ha duplicado sus compras de soja argentina, alcanzando los 20 cargamentos en apenas una noche. El movimiento deja aún más tocados a los productores estadounidenses, que ya enfrentaban dificultades debido al arancel del 20% impuesto por China.