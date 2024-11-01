edición general
Estados Unidos presta ayuda financiera a Argentina y Milei se lo 'paga' echándose en brazos de China para exportar su soja

Mientras se anunciaba el respaldo económico de Washington, el gobierno de Javier Milei ha decretado la supresión de los impuestos a la exportación de varios productos clave, entre ellos la soja, que hasta ese momento enfrentaba una carga del 26%. La medida ha sido rápidamente aprovechada por China, que ha duplicado sus compras de soja argentina, alcanzando los 20 cargamentos en apenas una noche. El movimiento deja aún más tocados a los productores estadounidenses, que ya enfrentaban dificultades debido al arancel del 20% impuesto por China.

Mltfrtk #5 Mltfrtk
La medida ha sido rápidamente aprovechada por China, que ha duplicado sus compras de soja argentina, alcanzando los 20 cargamentos en apenas una noche. El movimiento deja aún más tocados a los productores estadounidenses, que ya enfrentaban dificultades debido al arancel del 20% impuesto por China.

rogerius #3 rogerius
Relacionada: www.meneame.net/story/productores-soja-estados-unidos-quejan-trump-ver

Échale un vistazo a los comentarios sobre la soja que quisieron vender a China y China descubrió que procedía de USA… y la rechazó.

Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
"¿Comerciarías con un asesino?". Milei rompe con Pekín
www.meneame.net/story/comerciarias-asesino-milei-rompe-pekin-primera-e

@Findeton tu comentario ha envejecido mal xD

Findeton #11 Findeton
#4 Perfectamente congruente con lo que Milei dijo: el gobierno argentino evita comerciar con el gobierno chino. Las empresas privadas, que hagan lo que quieran. Es lo que siempre dijo Milei.

Kantinero #7 Kantinero
Es lo que tiene poner macarras barriobajeros a dirigir países, te venden la soja de contrabando del otro macarra naranjito.

Me quelían engañal como a un chino,.....ha dicho el chino

johel #1 johel
No "le paga" nada. El economierda ha invertido los tiempos de los acuerdos para cuadrar un titular clickbait sesgado y rendir comida de rabo a sus amos.

Tertuliano_equidistante #10 Tertuliano_equidistante
Lo que no acabo de entender es lo de los impuestos a la exportación, eso es como autoimponerse un arancel :shit:

ChukNorris #2 ChukNorris
xD :palm: Estos del economista no parecen españoles.

¿No les da por pensar que la soja Argentina que exporta a China, quizas no es argentina de pura cepa y que viene de un poco mas arriba?

Dragstat #6 Dragstat
#2 ya les pillaron con ese truco, no sé si van a ser capaces de engañar a los chinos dándoles el cambiazo otra vez.

www.meneame.net/story/china-humilla-argentina-rechazo-300-000-tonelada

johel #8 johel
#2 Lo que parecen es lo que son, un medio al servicio de terceros con no-noticias totalmente manipuladas.
En una noche no haces nada de lo que dicen que han hecho, todo eso ya estaba hecho de antes, la noticia es basicamente una inventada con datos seleccionados para darle una falsa veracidad.

#9 sorlak
Es el mercado, amigo


