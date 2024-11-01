Estados Unidos | El periodista Mario Guevara cumple 100 días de detención

El reportero originario de El Salvador Mario Guevara permanece detenido en Estados Unidos desde el pasado 14 de junio. Su arresto y la batalla legal que desencadenó, y que sigue en curso, marcan un nuevo y peligroso giro en la represión de la Administración Trump contra los medios: la deportación de periodistas internacionales por su trabajo. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide al Gobierno estadounidense que libere inmediatamente a Guevara y se disculpe por su detención ilegal.