edición general
14 meneos
14 clics
Estados Unidos, el país que consume droga, acusa y nunca se juzga

Estados Unidos, el país que consume droga, acusa y nunca se juzga

Estados Unidos se ha erigido como juez y policía del mundo. Señala, acusa, amenaza e incluso interviene otros países con el argumento de combatir al narcotráfico. Sin embargo hay una verdad incómoda, el mayor mercado de drogas del planeta está dentro, y gran parte del problema lo tiene en casa. Mientras apunta el dedo hacia América Latina, prioriza el castigo al consumidor pobre y no al distribuidor poderoso, se encarcela al adicto de barrio, pero no al empresario que lava millones.

| etiquetas: opinión , narcotráfico , drogas , estados unidos , méxico , américa latina
12 2 0 K 163 narco
1 comentarios
12 2 0 K 163 narco
azathothruna #1 azathothruna
Yo soy de los que digo, que si los colonizadores quieren felicidad artificial, en polvo, que la tenga.
Hay que legalizar la exportacion a esos sitios.
0 K 17

menéame