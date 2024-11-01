Estados Unidos, el país que consume droga, acusa y nunca se juzga

Estados Unidos se ha erigido como juez y policía del mundo. Señala, acusa, amenaza e incluso interviene otros países con el argumento de combatir al narcotráfico. Sin embargo hay una verdad incómoda, el mayor mercado de drogas del planeta está dentro, y gran parte del problema lo tiene en casa. Mientras apunta el dedo hacia América Latina, prioriza el castigo al consumidor pobre y no al distribuidor poderoso, se encarcela al adicto de barrio, pero no al empresario que lava millones.