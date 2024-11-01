Estados Unidos e Irán no han alcanzado un acuerdo, dice Vance [ENG]

El vicepresidente Vance, hablando con los periodistas tras una maratoniana jornada de negociaciones con Irán, afirmó que no se logró ningún avance hacia un acuerdo de paz, lo que añadió que era “una mala noticia para Irán”. En el contexto de un alto el fuego de 14 días en la guerra, Vance calificó las 21 horas de negociaciones con la delegación iraní, mediadas por Pakistán y celebradas en su capital, Islamabad, como “sustantivas”. “Esa es la buena noticia”, continuó. “La mala noticia es que no hemos alcanzado un acuerdo".