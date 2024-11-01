edición general
5 meneos
10 clics

Estados Unidos e Irán no han alcanzado un acuerdo, dice Vance [ENG]

El vicepresidente Vance, hablando con los periodistas tras una maratoniana jornada de negociaciones con Irán, afirmó que no se logró ningún avance hacia un acuerdo de paz, lo que añadió que era “una mala noticia para Irán”. En el contexto de un alto el fuego de 14 días en la guerra, Vance calificó las 21 horas de negociaciones con la delegación iraní, mediadas por Pakistán y celebradas en su capital, Islamabad, como “sustantivas”. “Esa es la buena noticia”, continuó. “La mala noticia es que no hemos alcanzado un acuerdo".

| etiquetas: acuerdo , iran , vance , islamabad , líbano
4 1 0 K 55 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
#2 ces
Parece que a esta primera ronda Iran no ha aceptado el plan de los 10 puntos de USA. Esperaremos a la segunda ronda a ver que ofrece USA
1 K 13
Fj_Bs #1 Fj_Bs
El vicepresidente Vance, en declaraciones a la prensa tras una maratónica jornada de negociaciones con Irán, afirmó que no se logró ningún avance hacia un acuerdo de paz, lo que, según añadió, representa una "mala noticia para Irán".

En medio de un alto el fuego de 14 días en la guerra, Vance calificó de "sustantivas" las 21 horas de negociaciones con la delegación iraní, mediadas por Pakistán y celebradas en su capital, Islamabad.

"Esa es la buena noticia",…   » ver todo el comentario
0 K 6

menéame