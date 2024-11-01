edición general
Estados Unidos se fundó sobre la Gran Mortandad [Eng]

Antes de que los peregrinos pisaran las costas de Nueva Inglaterra, una epidemia devastadora ya había alterado el curso de la historia del continente. Pocas personas han oído hablar de esta tragedia hoy en día. A principios del siglo XVII, Nueva Inglaterra no era un lugar salvaje. Los registros arqueológicos apuntan a densos asentamientos indígenas a lo largo de la costa —decenas de miles de wampanoag, nipmuc y abenaki—, evidenciados por densos concheros , presas para la pesca y suelos de cultivo datados por carbono desde Cape Cod hasta la bahí

1 comentarios
#1 anamabel *
Ya lo dijo Neil deGrasse-Tyson, la humanidad estaba hasta 1492 dividida en dos poblaciones enormes y en ese momento volvieron a unirse en un gran grupo, con las consecuencias evidentes. Lo que no explica el artículo es que, a diferencia de Nueva Inglaterra, después del impacto inicial de las enfermedades, en el resto de América las poblaciones indígenas aguantaron mucho mejor, se mezclaron con españoles y portugueses. En cambio los colonos ingleses, franceses y holandeses arrasaron con los…   » ver todo el comentario
