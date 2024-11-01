Estados Unidos se fundó sobre la Gran Mortandad [Eng]

Antes de que los peregrinos pisaran las costas de Nueva Inglaterra, una epidemia devastadora ya había alterado el curso de la historia del continente. Pocas personas han oído hablar de esta tragedia hoy en día. A principios del siglo XVII, Nueva Inglaterra no era un lugar salvaje. Los registros arqueológicos apuntan a densos asentamientos indígenas a lo largo de la costa —decenas de miles de wampanoag, nipmuc y abenaki—, evidenciados por densos concheros , presas para la pesca y suelos de cultivo datados por carbono desde Cape Cod hasta la bahí