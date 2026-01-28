Estados Unidos envía un segundo portaaviones a Medio Oriente ante el aumento de las tensiones con Irán  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford a Medio Oriente para sumarse al USS Abraham Lincoln, una medida que eleva la presión militar sobre Irán en un momento de renovadas negociaciones sobre el programa nuclear iraní. “Partirá muy pronto”, afirmó Trump al ser consultado por periodistas sobre el traslado del Ford, el buque más avanzado de la Marina estadounidense, desde el Caribe hacia la región. El mandatario subrayó que la nave será necesaria “en caso de que no logremos un acuerdo”