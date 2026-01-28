edición general
Estados Unidos envía un segundo portaaviones a Medio Oriente ante el aumento de las tensiones con Irán

Estados Unidos envía un segundo portaaviones a Medio Oriente ante el aumento de las tensiones con Irán  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford a Medio Oriente para sumarse al USS Abraham Lincoln, una medida que eleva la presión militar sobre Irán en un momento de renovadas negociaciones sobre el programa nuclear iraní. “Partirá muy pronto”, afirmó Trump al ser consultado por periodistas sobre el traslado del Ford, el buque más avanzado de la Marina estadounidense, desde el Caribe hacia la región. El mandatario subrayó que la nave será necesaria “en caso de que no logremos un acuerdo”

Veelicus #5 Veelicus
Parece que los juguetes que Rusia y China estan mandando a Iran les estan preocupando.
Que el otro dia los chinos dijesen donde estaba el portaaviones de EEUU, vamos, su localizacion exacta, seguro que les ha puesto nerviosos.
Iran lo que no tiene es sistemas de alerta temprana... pero que casualidad que un barco chino con esa capacidad esta por la zona.
4 K 59
#6 diablos_maiq
#5 Temu, sin duda.
3 K 43
Spirito #1 Spirito
Pues pueden que caigan los dos.

El Zanahorio sigue jugando con fuego, hasta que se queme.
3 K 36
#2 Dav3n
#1 Están desesperados y en la desesperación pueden acabar liándola del todo, sobre todo con Netanyahu presionando nonstop.

De algo podemos estar seguros: si vuelven a atacar Irán vamos de cabeza a a algo más grande porque Irán va a ir con todo, como debe ser con el imperio.
9 K 111
Doramio #4 Doramio
#2 Espera que traigo las palomitas :popcorn: :popcorn: :popcorn:
0 K 13
Spirito #9 Spirito
#2 Creo que llevas razón y opino como tú. Ojalá nos equivoquemos.

El problema es que estos imbéciles psicópatas o narcisistas o socioapatas o imbéciles ignorantes o... se llevan por delante al 90% de la población.
1 K 24
#3 Abajo
#1 Si les hunden dos portaviones el dólar va con ellos.
2 K 29
Spirito #7 Spirito
#3 Sí, si, así es.

Ya veremos a ver qué pasa con EEUU pero lleva mal camino yendo de matón por el Mundo.
0 K 8
pitercio #13 pitercio
Al final me voy a creer la hipótesis de Trump como violador pederasta caníbal y que el vídeo lo tiene Netanyahu.
1 K 25
ur_quan_master #11 ur_quan_master
Joder! Si que van mal las previsiones de las midterms para el Trumpo.
1 K 24
meroespectador #8 meroespectador
Necesitan una distracción muy grande para tapar lo de Epstein, pero Trump no se va a meter en otra guerra, antes, descarrila su gobierno plagado de mentiras.
1 K 19
#10 Kuruñes3.0 *
No pasa nada el eje ruZoXino los defendera y...

Que va, si los RuZos son unos pringaos que jodieron a quien no debían y al chino solo lenkmpirta él mismo. El ayathola se puede dar por porculizado.
0 K 7

