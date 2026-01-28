Estados Unidos envía un segundo portaaviones a Medio Oriente ante el aumento de las tensiones con Irán  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford a Medio Oriente para sumarse al USS Abraham Lincoln, una medida que eleva la presión militar sobre Irán en un momento de renovadas negociaciones sobre el programa nuclear iraní. “Partirá muy pronto”, afirmó Trump al ser consultado por periodistas sobre el traslado del Ford, el buque más avanzado de la Marina estadounidense, desde el Caribe hacia la región. El mandatario subrayó que la nave será necesaria “en caso de que no logremos un acuerdo”
| etiquetas: irán , estados unidos , geopolítica , portaaviones , medio oriente
Que el otro dia los chinos dijesen donde estaba el portaaviones de EEUU, vamos, su localizacion exacta, seguro que les ha puesto nerviosos.
Iran lo que no tiene es sistemas de alerta temprana... pero que casualidad que un barco chino con esa capacidad esta por la zona.
El Zanahorio sigue jugando con fuego, hasta que se queme.
De algo podemos estar seguros: si vuelven a atacar Irán vamos de cabeza a a algo más grande porque Irán va a ir con todo, como debe ser con el imperio.
El problema es que estos imbéciles psicópatas o narcisistas o socioapatas o imbéciles ignorantes o... se llevan por delante al 90% de la población.
Ya veremos a ver qué pasa con EEUU pero lleva mal camino yendo de matón por el Mundo.
Que va, si los RuZos son unos pringaos que jodieron a quien no debían y al chino solo lenkmpirta él mismo. El ayathola se puede dar por porculizado.