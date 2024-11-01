edición general
3 meneos
2 clics
Estados Unidos enfrenta una creciente y peligrosa batalla política contra las vacunas

Estados Unidos enfrenta una creciente y peligrosa batalla política contra las vacunas

En los últimos meses se intensificó la ofensiva conservadora para eliminar la inmunización estatal de chicos en edad escolar. El gobierno, con el polémico Robert F. Kennedy como secretario de Salud, incentiva las teorías conspirativas contra la vacunación de escolares. En Florida ya anunciaron que pondrán fin a la obligatoriedad de vacunarse en los colegios. Los funcionarios de Donald Trump basan sus argumentos en creencias religiosas y conspirativas.

| etiquetas: estados unidos , vacunas , conspiraciones , peligros
2 1 0 K 39 salud
2 comentarios
2 1 0 K 39 salud
azathothruna #1 azathothruna
Siempre se impone la naturaleza.
Mas aun sobre amigos imaginarios
0 K 17
calde #2 calde
Nada, que las tiren todas a la basura y que compren más gorras Maga.

Nosotros mientras nos descojonaremos desde la distancia....
0 K 11

menéame