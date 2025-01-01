Estados Unidos despliega buques de guerra cerca de Venezuela y no descarta "uso de poder"

Washington no descarta la posibilidad de que soldados estadounidenses entren en territorio venezolano. Este martes un periodista preguntó a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, si la administración Trump consideraba enviar tropas al terreno, tras los informes de que tres destructores de misiles guiados Aegis fueron desplegados en aguas frente al país sudamericano. “Con respecto a Venezuela, el presidente Trump ha sido muy claro y consecuente.Está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para detener la afluencia de drogas
Mientras tanto en europa sigue el lamebotismo al imperialismo yanki
@admin podéis cerrarmela? Yo ya no puedo
Lo que hicimos en Irak...
No se como va a apoderarse del país, pero estoy 100% segura que una buena mayoría de venezolanos, pondría la alfombra roja a los yankis con tal de librarse de la rata de Maduro
Pero 3 barcos siguen siendo poco me parece a mi
Y el caos que mencionas ya existe y viene de amiguetes de Maduro que se dedican a usar el estado venezolano y sus prebendas para enviar a USA drogas; sin olvidar que la riqueza del petróleo de Venezuela no ha revertido en el pueblo venezolano
(y me atrevo a decir que ya era así antes de Chavez y Maduro)