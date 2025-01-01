Estados Unidos despliega buques de guerra cerca de Venezuela y no descarta "uso de poder"

Washington no descarta la posibilidad de que soldados estadounidenses entren en territorio venezolano. Este martes un periodista preguntó a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, si la administración Trump consideraba enviar tropas al terreno, tras los informes de que tres destructores de misiles guiados Aegis fueron desplegados en aguas frente al país sudamericano. “Con respecto a Venezuela, el presidente Trump ha sido muy claro y consecuente.Está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para detener la afluencia de drogas