Estados Unidos despliega buques de guerra cerca de Venezuela y no descarta "uso de poder"

Washington no descarta la posibilidad de que soldados estadounidenses entren en territorio venezolano. Este martes un periodista preguntó a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, si la administración Trump consideraba enviar tropas al terreno, tras los informes de que tres destructores de misiles guiados Aegis fueron desplegados en aguas frente al país sudamericano. “Con respecto a Venezuela, el presidente Trump ha sido muy claro y consecuente.Está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para detener la afluencia de drogas

14 comentarios
Harkon #1 Harkon *
Cualquier excusa inventada les vale a los usanos para aprropiarse del petroleo que les falta.

Mientras tanto en europa sigue el lamebotismo al imperialismo yanki
ipanies #5 ipanies
#1 Una vez que han comprobado que nada que digan o que hagan tiene respuesta internacional contundente, no es difícil entender el proceso mental por el que Trump va a llegar a la conclusión de que el mundo está a su servicio y puede coger lo que quiera de quien quiera y donde quiera.
Harkon #9 Harkon
#3 mierda, y ya no la puedo autodescartar :palm:

@admin podéis cerrarmela? Yo ya no puedo
#2 omega7767
uno a uno, eeuu se hace con el control y los recursos de paises. Mientras Europa mira para otro lado o acabará mandando tropas
Machakasaurio #6 Machakasaurio
#2 tropas a apoya al Tio Sam sin recibir nada a cambio como buenos vasallos, dices no?
Lo que hicimos en Irak...
Mauro_Nacho #10 Mauro_Nacho
Es más fácil hacerse con el petróleo de Venezuela que con el petróleo de Irán. Venezuela no tiene misiles, ni tiene montañas que lo protejan.
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#10 ¿Con 3 barcos se va a hacer con Venezuela?
No se como va a apoderarse del país, pero estoy 100% segura que una buena mayoría de venezolanos, pondría la alfombra roja a los yankis con tal de librarse de la rata de Maduro
Mauro_Nacho #13 Mauro_Nacho
#11 Los ciudadanos de EE.UU. pondrían la alfombra roja si alguien los librara de Trump, un delincuente y un cómplice del genocidio que lleva Israel con palestinos. Trump amigo de Netanyahu y amigo de Epstein, promotor de terrorismo de estado que ha llevado junto a Israel en Irán y ahora quiere llevarlo en Venezuela contra Maduro. Para nada ayuda a los países a solucionar sus problemas que potencias externas se dediquen a crear caos para explotar los recursos. Si EE.UU. se hiciera con el petróleo de Venezuela e Irán estos el conjunto de los ciudadanos empeorarían sus condiciones, las riqueza para unos pocos corruptos y para las grandes empresas de EE.UU.
ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1
#13 Seguramente los ciudadanos que se olvidaron de ir a votar el día de las elecciones en las que Trump salió elegido
Pero 3 barcos siguen siendo poco me parece a mi
Y el caos que mencionas ya existe y viene de amiguetes de Maduro que se dedican a usar el estado venezolano y sus prebendas para enviar a USA drogas; sin olvidar que la riqueza del petróleo de Venezuela no ha revertido en el pueblo venezolano
(y me atrevo a decir que ya era así antes de Chavez y Maduro)
perrico #8 perrico
Y se piensa que le van a dar el premio Nobel de la Paz.
#4 eipoc
Que entren lo que quieran, van a salir con una mano delante y otra detrás.
GeneWilder #7 GeneWilder
Qué error haber facilitado la independencia de esta gente hace 250 años.
#12 guillersk
Maduro tiene que estar con el culillo apretado :troll:
