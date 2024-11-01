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Estados Unidos construirá una base naval en Perú

Estados Unidos construirá una base naval en Perú

El gobierno de Donald Trump acordó con el gobierno peruano para la creación de una base naval en el pais sudamericano

| etiquetas: perú , eeuu , base naval , nueva , ejército
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7 comentarios
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Gry #2 Gry
¿Que hay cerca de Perú para invadir? ?(
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#5 Kalandraka125
#2 Haciendo frontera directa: Chile, Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Y el propio Perú. Buenos sitios para entrenar insurgencias y hacer ataques "quirúrgicos" si votan lo que no deben.
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Bombástico #6 Bombástico
#2 Los sionistas quieren establecerse en la Patagonia, también para controlar el cono sur americano y poder hacer operaciones rápidas como con Maduro en Venezuela.
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estemenda #7 estemenda
#2 El Tahuantinsuyo, que significa "las cuatro regiones unidas" en quechua, fue el imperio más grande de la América precolombina...
(Wiki)  media
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Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Así lo tendrán más fácil pata facilitar golpes de estados qur impongab a traidores que les regale los recursos naturales del país y también lo tendrán más fácil para imponer sus habituales bloqueos, embargos, sanciones, boicots, etc. a los países que hayan elegido "mal" a sus representantes.

Resumiento, los ee.uu. es la mayor amenaza para la libertad, democracia y paz que existe en el mundo.
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estemenda #3 estemenda
"Derechadiario", ¿really? xD ¿pero quién cojones blasona ya de ser "de derechas"? Estos fachas rioplatenses tienen menos complejos que la IDA, que se disfraza de "libertaria", la bicha.
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aupaatu #1 aupaatu
Los chinos construyendo puertos de mercancías en el Pacífico y los norteamericanos bases militares.
Cosas del mundo libre
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menéame