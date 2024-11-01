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Estados Unidos construirá una base naval en Perú
El gobierno de Donald Trump acordó con el gobierno peruano para la creación de una base naval en el pais sudamericano
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#2
Gry
¿Que hay cerca de Perú para invadir?
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#5
Kalandraka125
#2
Haciendo frontera directa: Chile, Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Y el propio Perú. Buenos sitios para entrenar insurgencias y hacer ataques "quirúrgicos" si votan lo que no deben.
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#6
Bombástico
#2
Los sionistas quieren establecerse en la Patagonia, también para controlar el cono sur americano y poder hacer operaciones rápidas como con Maduro en Venezuela.
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#7
estemenda
#2
El Tahuantinsuyo, que significa "las cuatro regiones unidas" en quechua, fue el imperio más grande de la América precolombina...
(Wiki)
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#4
Sergio_ftv
Así lo tendrán más fácil pata facilitar golpes de estados qur impongab a traidores que les regale los recursos naturales del país y también lo tendrán más fácil para imponer sus habituales bloqueos, embargos, sanciones, boicots, etc. a los países que hayan elegido "mal" a sus representantes.
Resumiento, los ee.uu. es la mayor amenaza para la libertad, democracia y paz que existe en el mundo.
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#3
estemenda
"Derechadiario", ¿really?
¿pero quién cojones blasona ya de ser "de derechas"? Estos fachas rioplatenses tienen menos complejos que la IDA, que se disfraza de "libertaria", la bicha.
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#1
aupaatu
Los chinos construyendo puertos de mercancías en el Pacífico y los norteamericanos bases militares.
Cosas del mundo libre
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