Estados Unidos confirmó la muerte de un séptimo militar desde el inicio de la guerra contra Irán

El Ejército de Estados Unidos registró este domingo su séptima baja en la guerra contra Irán: un militar murió el sábado en Arabia Saudita a causa de las heridas que recibió el 1 de marzo, cuando el régimen iraní lanzó su primera oleada de ataques de represalia contra posiciones estadounidenses en toda la región. Su identidad se mantiene reservada hasta que las autoridades notifiquen a su familia. El Comando Central (CENTCOM) informó en un comunicado que el soldado falleció “a causa de las heridas recibidas durante los ataques iniciales.

calde #1 calde
Sí, claro, sólo 7... y la semana pasada habían ganado la guerra, el sábado era la traca final...
