Estados Unidos castiga con sanciones económicas a la esposa de un juez que condenó a Bolsonaro

El Departamento del Tesoro estadounidense ha castigado este lunes a la abogada brasileña Viviane Barci de Moraes, de 56 años, y al bufete que dirige, con sanciones económicas. Barci, esposa del juez Alexandre de Moraes, que lleva el caso por golpismo contra el expresidente, entra así en el club internacional de los violadores de derechos humanos sancionados, donde su marido fue incluido en julio y en el que acaban de entrar nada menos que los Mayos, una poderosa facción de narcos del cartel de Sinaloa, o dos islamistas sudaneses con conexiones

#2 Suleiman
Por si queda alguna duda que es una dictadura.... Utiliza el país como si fuera su juguete.
#3 PerritaPiloto
Les pone aranceles altos, busca a cualquiera relacionado con los abogados de la acusación de Bolsonaro o con el jue que le condenó y les sanciona en la medida a de lo posible...

Vale que Estados Unidos posiblemente nunca haya sido una democracia, peor es que ahora prácticamente es un régimen personalista.
#1 candonga1
Me encanta el olor a napalm del "mundo libre" por las mañanas.
