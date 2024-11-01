En marzo de este año, Estados Unidos importó fertilizantes de Rusia por un valor máximo de 243,9 millones de dólares en toda la historia del comercio entre ambos países. El costo de los suministros casi se duplicó en un mes, según datos del servicio estadístico estadounidense. Si bien el crecimiento interanual de las importaciones fue menor, de tan solo un 11%, según los resultados del primer trimestre de este año, el costo de las importaciones ascendió a 564,4 millones de dólares, un 37% más que en el mismo periodo del año anterior.
| etiquetas: geoestrategia , política , economía , petróleo , guerra , suministro
2 Estados Unidos impide la salida del petróleo y fertilizantes de Ormuz
3 Estados Unidos vende petróleo y gas al mundo
4 Estados Unidos tenía una reserva de fertilizantes
Qué bien nos habría venido que al Nord Stream no le hubiera dado por explotar.
Realmente a Estados Unidos el destino manifiesto le va genial. Que suerte tienen!
tradingeconomics.com/united-states/imports/russia/fertilizers
U.S. Census Bureau (autoridad S, fuente oficial): proporciona los datos brutos de comercio exterior de bienes entre EE.UU. y Rusia, donde se observa que las importaciones totales rusas a EE.UU. en marzo de 2025 fueron de 523,5 millones de dólares (aunque esta cifra incluye todos los productos, no solo fertilizantes)
www.census.gov/foreign-trade/balance/c4621.html
www.meneame.net/story/estados-unidos-advirtio-ucrania-no-perjudicara-i
Y, mientras, los Europeos como vasallos del imperio tienen que obedecer las órdenes de imponer sanciones que nos dañan económicamente y los benefician a ellos.