Estados Unidos batió su record de importaciones de fertilizantes de Rusia en marzo [eng]

En marzo de este año, Estados Unidos importó fertilizantes de Rusia por un valor máximo de 243,9 millones de dólares en toda la historia del comercio entre ambos países. El costo de los suministros casi se duplicó en un mes, según datos del servicio estadístico estadounidense. Si bien el crecimiento interanual de las importaciones fue menor, de tan solo un 11%, según los resultados del primer trimestre de este año, el costo de las importaciones ascendió a 564,4 millones de dólares, un 37% más que en el mismo periodo del año anterior.