Estados Unidos ataca otra supuesta narcolancha, esta vez frente a costas de Colombia en el Pacífico

El Ejército de Estados Unidos atacó a otra embarcación supuestamente relacionada con el narcotráfico, esta vez frente a las costas de Colombia, en el Pacífico oriental, en una expansión de sus operaciones para frustrar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano, confirmó este miércoles el secretario de Guerra, Pete Hegseth. El jefe del Pentágono precisó que dos supuestos «narcoterroristas» murieron en el bombardeo, del que compartió un video donde puede verse cómo un proyectil alcanza una lancha, que estalla en llamas.

HeilHynkel
Que se ande con ojo Feijoo, a ver si se van a confundir otra vez y vamos a tener un disgusto. :roll:

Yo que él, no pasaba de montarme en una barca en El Retiro, máxime cuando Lady Menguele está en EEUU y puede sugerir cosas a según que oidos.
laruladelnorte
La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidense ha provocado una escalada en las tensiones con los Gobiernos de Petro y el venezolano Nicolás Maduro, a los que Trump acusa de liderar «redes de narcotráfico» desde sus países, algo que estos niegan.

El presidente delincuente de los EEUU impartiendo justicia a su manera...bombardeando a supuestos narcoterroristas,a mí me queda claro quienes son los terroristas...
Antipalancas21
«Ayer, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental», escribió Hegseth en X sobre la operación, que tuvo lugar este martes en aguas internacionales.
HeilHynkel
#3

Lo del ataque cinético letal ¿fue lo que le hicieron a Charlie Kirk? :roll:
Dexton
