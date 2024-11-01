Estados Unidos: los aranceles, las deportaciones de Trump y el cambio climático encarecen los alimentos

El mayor impacto en los costos se da en los alimentos que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante para su producción en Estados Unidos, como las frutas y verduras, o aquellos cultivados casi exclusivamente en otros países y sujetos a aranceles elevados, como el café y el plátano. Los consumidores más adinerados siguen comprando alimentos e ingredientes de primera calidad, pero los de bajos ingresos están estresados. Compran tamaños más pequeños y evitan artículos discrecionales, adquiriendo solo lo esencial.