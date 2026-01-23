edición general
Estados Unidos anunció su salida efectiva de la Organización Mundial de la Salud y dejó sin efecto sus deudas

En relación con las cuotas pendientes, otro funcionario estadounidense precisó que la resolución fundacional de 1948 no establece como condición para la salida el pago previo de cuotas. La administración de Trump reiteró que no planea abonar los compromisos correspondientes al periodo 2024-2025, cuya suma oscila entre 260 y 280 millones de USD.

shake-it #3 shake-it
Es extremadamente complicado y trabajoso conseguir que todas y cada una de tus decisiones sean erróneas, estúpidas y/o malvadas. Tiene mérito lo de este señoro.
3
ipanies #5 ipanies
#3 Es un aficionado comparado con Ayuso.
1
shake-it #7 shake-it
#5 Hombre, Ayuso es la versión de Temu de Trump. Y al menos naranjito tiene la excusa del deterioro cognitivo por una afección neurológica debido a su avanzada edad.
1
djfrik #12 djfrik
#3 es la tactica del ciclo de noticias de 24h. Hace tantas movidas que els imposible seguirlas todas. Crea dispersion para evitar foco mientras se llena los bolsillos.
1
Pointman #1 Pointman
Trump y su costumbre de dejar pufos por donde pasa...
2
shake-it #8 shake-it
#1 Trump es el colega que te dice que te hace un bizum y que sabes desde ese momento que te tienes que despedir de esa pasta.
0
#9 Indiana.Collons
#1 la famosa auditoría de deuda que aquí proponía Pablo Iglesias
0
pitercio #4 pitercio
EEUU, ese socio fiable.
0
Gry #6 Gry
Es un mensaje dirigido a todos los que tengan deuda estadounidense. "Los EEUU no pagan sus deudas"

En cualquier momento convierten todos los Bonos del Tesoro en papel mojado. :popcorn:
0
Andreham #2 Andreham
Adalides del capitalismo de "los contratos se cumplen y las deudas se pagan" quedando como el culo por literalmente miseria, lo que le cuesta tirar un par de misiles en ejercicios de prueba navales.

Supongo que los liberales habituales lo defenderán igual que ellos, "aaah en el contrato no pone nada, porque se hizo en una época donde nadie pensaba que habría algún gilipollas tan grande como para salirse de una asociación mundial para el beneficio de todos". Cosas de sociópatas.
1
#11 guillersk
#2 No hombre, si lo decía Pablo Iglesias, es deuda ilegitima
0
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Lo que no entiendo es porqué el resto seguimos cumpliendo las reglas con los gringos.
0

menéame