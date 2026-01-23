Estados Unidos anunció su salida efectiva de la Organización Mundial de la Salud y dejó sin efecto sus deudas

En relación con las cuotas pendientes, otro funcionario estadounidense precisó que la resolución fundacional de 1948 no establece como condición para la salida el pago previo de cuotas. La administración de Trump reiteró que no planea abonar los compromisos correspondientes al periodo 2024-2025, cuya suma oscila entre 260 y 280 millones de USD.
| etiquetas: eeuu , trump , oms , iliberalismo , idiocracia
En cualquier momento convierten todos los Bonos del Tesoro en papel mojado.
Supongo que los liberales habituales lo defenderán igual que ellos, "aaah en el contrato no pone nada, porque se hizo en una época donde nadie pensaba que habría algún gilipollas tan grande como para salirse de una asociación mundial para el beneficio de todos". Cosas de sociópatas.