Estados Unidos advierte que privará a Maduro de “los recursos que usa para financiar” el narcotráfico

El Gobierno de Trump sostiene ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Venezuela destina el dinero del petróleo al Cartel de los Soles.

#1 Cuchifrito
Claro, el narcotráfico no da dinero entonces hay que subvencionarlo.
ochoceros #6 ochoceros
#1 Por lo general es al revés, es el narco quien financia al político para vivir tranquilo.  media
carakola #7 carakola
La mentira esa de que les robaron el petroleo suena más creíble que lo del narcotráfico.
reithor #3 reithor
Los recursos necesarios = petroleo
aupaatu #5 aupaatu *
Y sin ruborizarse y se supone que hablando como presidente de un pais supuestamente democratico y dirigido a humanos también supuestamente racionales y libres.
No en una visita a un centro de jubilados republicanos ,ni a la salida de la misa dominical
#4 Tiranoc
Podría seguir la misma estrategia que uno que se asoció con dos peleles para invadir Irak con el pretexto de unas armas de destrucción masiva que algún día saldrán.
Andreham #8 Andreham
Va a enseñar estados unidos las pruebas que tiene sobre esa financiación o la aceptamos porque patata?
