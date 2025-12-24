·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7114
clics
Navidad conformista - Pantomima full
4920
clics
El cuento de la mejora de las vacaciones y salarios de Mercadona
3435
clics
Un físico arrasa tras su réplica al CEO de La Mafia, que critica que ahora los empleados con fiebre no van a trabajar
5411
clics
El plan de Wang Huning para que Estados Unidos colapse
2757
clics
"¿Esto es un periódico o el 'Hola'?": el tremebundo peloteo de la prensa a Ayuso no para ni en Navidad
más votadas
482
Un físico arrasa tras su réplica al CEO de La Mafia, que critica que ahora los empleados con fiebre no van a trabajar
487
Nuevo audio entre Villarejo, Casals y Ferreras: “José Villarejo puede cambiar las elecciones de este país”
350
Bélgica se suma a la demanda de Sudáfrica ante la CIJ contra Israel por supuesto genocidio en Gaza
352
Los grandes propietarios acumulan más viviendas que nunca y ya poseen casi 40.000 en Baleares
278
Albiol, denunciado ante la Fiscalía por el desahucio de Badalona: prevaricación, desobediencia, discriminación y odio
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
8
clics
Estados Unidos advierte que privará a Maduro de “los recursos que usa para financiar” el narcotráfico
El Gobierno de Trump sostiene ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Venezuela destina el dinero del petróleo al Cartel de los Soles.
|
etiquetas
:
usa
,
privación
,
maduro
,
recursos
,
financiación
,
narcotráfico
3
1
0
K
47
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
47
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Cuchifrito
Claro, el narcotráfico no da dinero entonces hay que subvencionarlo.
4
K
47
#2
javibaz
#1
es.wikipedia.org/wiki/Implicación_de_la_CIA_en_el_tráfico_de_drogas
0
K
12
#6
ochoceros
#1
Por lo general es al revés, es el narco quien financia al político para vivir tranquilo.
0
K
11
#7
carakola
La mentira esa de que les robaron el petroleo suena más creíble que lo del narcotráfico.
0
K
19
#3
reithor
Los recursos necesarios = petroleo
0
K
12
#5
aupaatu
*
Y sin ruborizarse y se supone que hablando como presidente de un pais supuestamente democratico y dirigido a humanos también supuestamente racionales y libres.
No en una visita a un centro de jubilados republicanos ,ni a la salida de la misa dominical
0
K
9
#4
Tiranoc
Podría seguir la misma estrategia que uno que se asoció con dos peleles para invadir Irak con el pretexto de unas armas de destrucción masiva que algún día saldrán.
0
K
7
#8
Andreham
Va a enseñar estados unidos las pruebas que tiene sobre esa financiación o la aceptamos porque patata?
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No en una visita a un centro de jubilados republicanos ,ni a la salida de la misa dominical