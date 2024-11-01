edición general
25 meneos
29 clics
Estados Unidos acusado de amenazar a diplomáticos de la UE durante su intento de acabar con las normas ecológicas sobre transporte marítimo [ING]

Estados Unidos acusado de amenazar a diplomáticos de la UE durante su intento de acabar con las normas ecológicas sobre transporte marítimo [ING]

Ocho enviados, funcionarios y observadores de la sociedad civil de Europa, a quienes se les concedió el anonimato para describir las tensas discusiones a puerta cerrada y proteger sus relaciones con los implicados, confirmaron que los delegados nacionales habían informado de que se les había amenazado con consecuencias personales si se oponían a Washington

| etiquetas: negociacion , diplomacia , contaminacion
21 4 0 K 193 politica
5 comentarios
21 4 0 K 193 politica
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Putos rusos… oh wait
5 K 88
karakol #3 karakol
Matones y malvados de opereta.

Sistemáticamente en contra de todo lo que pueda aliviar algo, solo un poco, la mierda que echamos al planeta, y todo por la pura codicia de las empresas.

La Unión Europea ya está haciendo tarde en mandar a cagar a la vía a estos garrulos decadentes.
2 K 51
aupaatu #2 aupaatu *
Solo se libra el Dios cristiano de las sanciones y amenazas del iluminado monarca del mundo libre.
2 K 25
#5 omega7767
EEUU amenaza X en Y

X = a cualquiera
Y = cualquier momento
0 K 11
nosomosnaiderl #4 nosomosnaiderl
Roma.
0 K 6

menéame