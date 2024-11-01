Estados Unidos acusado de amenazar a diplomáticos de la UE durante su intento de acabar con las normas ecológicas sobre transporte marítimo [ING]

Ocho enviados, funcionarios y observadores de la sociedad civil de Europa, a quienes se les concedió el anonimato para describir las tensas discusiones a puerta cerrada y proteger sus relaciones con los implicados, confirmaron que los delegados nacionales habían informado de que se les había amenazado con consecuencias personales si se oponían a Washington
Sistemáticamente en contra de todo lo que pueda aliviar algo, solo un poco, la mierda que echamos al planeta, y todo por la pura codicia de las empresas.
La Unión Europea ya está haciendo tarde en mandar a cagar a la vía a estos garrulos decadentes.
