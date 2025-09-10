·
más visitadas
más votadas
comentarios de esta noticia
20
meneos
20
clics
Estados Unidos acusa a España de "envalentonar a los terroristas" con sus medidas contra el genocidio en Palestina
Un portavoz oficial del Departamento de Estado estadounidense admite a la SER la "profunda preocupación" de su Gobierno por "dar la espalda a Israel"
|
etiquetas
:
estados unidos
,
españa
,
israel
,
gaza
18
2
0
K
202
actualidad
13 comentarios
18
2
0
K
202
actualidad
#1
Pablosky
Buena noticia entonces.
10
K
144
#2
mente_en_desarrollo
Y tiene razón.
Los Israelíes se han envalentonado y han tomado medidas contra el gobierno, además de seguir con su genocidio y su terrorismo.
5
K
57
#5
Laro__
No es así. Precisamente estamos radicalmente en contra del terrorismo de estado del sionismo israelí.
3
K
47
#3
SeñorPresunciones
*
A que bombardean Barcelona y Bilbao...
Por cierto, que a PP y Vox les van ha dirigir la campaña Mosad y CIA ni cotiza. Que continúe el festival de irregularidades judiciales y filtraciones de miembros del gobierno, familiares y afines.
... y todo lo que no guste, terrorismo, ETA, Venesuela !!!
2
K
32
#9
pirat
Dar la espalda, y enseñarles el culo, es lo mínimo que hay que hacer con esos monstruos genocidas, incluidos los que colaboran y les encubren como TODOS los que participan en la vuelta.
1
K
19
#8
Ah_no_nimo
Los unicos terroristas aqui son Israel y sus minions
1
K
16
#11
pitercio
¿Por desmembrar niños, quemar vivos a sus padres, abandonar a la tortura a millones de personas inocentes no sienten preocupación profunda o ligera?
0
K
12
#4
The_real_deal
Revolucion de colores en 3..2..
0
K
11
#6
Pablosky
*
#4
no hace falta, solo tienen que seguir metiendo pasta en redes sociales para que acabe ganando Vox por mayoría entre los menores de 45 y en las televisiones y radio para que gane el PP con los mayores. La única duda es quien quedará por delante.
Que “poco” influenciable que es el ser humano, ¿verdad?
2
K
38
#13
traviesvs_maximvs
Si el triunvirato del mal formado por USA, Israel y el PP te critican al unísono es que se están haciendo las cosas bien.
0
K
10
#12
solojavi
En vista de que algunos no lo habéis entendido os lo traduzco: Terroristas son los grupos que dice EEUU, los que practican terrorismo de estado para matar palestinos y robarles sus pertenencias son gentes religiosas que, como pueblo elegido por su dios, nunca harían nada que no les permita su libro sagrado.
De todo lo anterior se deduce que aunque a nosotros nos parezcan un genocidio realizado por terroristas, se trata de su derecho divino y no se refiere a ellos cuando menciona a terroristas,…
» ver todo el comentario
0
K
8
#7
Projectsombra
Si hombre, seguro que los terroristas no se han rendido por que España decide que ya no quiere ser amige de Israel
0
K
6
#10
farras
*
pedor sanchez no es españa, solo representa a una pequeña minoría
1
K
6
