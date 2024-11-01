edición general
5 meneos
6 clics
Estado laico contra la xenofobia de Vox

Estado laico contra la xenofobia de Vox

“el feminismo islámico de Vox”, un “feminismo islámico” que existe, sí, pero sin Vox y que, según sus defensoras, pretende limpiar la visión patriarcal que permea el Corán.

| etiquetas: opinión , veto , velo
4 1 0 K 43 politica
1 comentarios
4 1 0 K 43 politica
Esfingo #1 Esfingo
Humor
0 K 10

menéame