El Estado francés registra alrededor de 1.300 muertes laborales

El Estado francés ha registrado al menos 1.297 muertes laborales durante 2024, la cifra más alta en veinte años según el último informe de la Assurance maladie. Los datos oficiales recogen 764 trabajadores fallecidos en accidentes laborales directos, 318 en desplazamientos y otros 215 por enfermedades profesionales, totalizando 716.475 siniestros laborales de reconocidos de los 761.306 declarados.