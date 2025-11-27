edición general
El Estado francés registra alrededor de 1.300 muertes laborales

El Estado francés registra alrededor de 1.300 muertes laborales

El Estado francés ha registrado al menos 1.297 muertes laborales durante 2024, la cifra más alta en veinte años según el último informe de la Assurance maladie. Los datos oficiales recogen 764 trabajadores fallecidos en accidentes laborales directos, 318 en desplazamientos y otros 215 por enfermedades profesionales, totalizando 716.475 siniestros laborales de reconocidos de los 761.306 declarados.

En todos lados se cuecen habas y en algunos a calderadas.
España no anda lejos de esas cifras.
#2 En 2024 hubo 679 incluidos los de tráfico y si se muere a causa del accidente en un año, también se incluye.
#3 y sin contar las enfermedades profesionales.
#4 eso no se incluye, es cierto.
#2 1300 que ya no sufren a tanto hijoputa
Pero vamos a seguir solo mirando a los cabrones que matan a mujeres...

Trabajadores... no son importantes. :ffu:
#1 Que delicadeza la tuya...
