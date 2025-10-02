edición general
4 meneos
83 clics
La estación fantasma de Gaudí abre al público por el centenario del Metro

La estación fantasma de Gaudí abre al público por el centenario del Metro

La estación de metro de Gaudí, construida en 1968 y que nunca entró en funcionamiento, abrirá al público por primera vez el próximo fin de semana, 4 y 5 de octubre, en el marco de los actos de conmemoración de los cien años del Metro de Barcelona. Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha ofrecido este próximo fin de semana y el del 25 y 26 de octubre la posibilidad de inscribirse en una cuarentena de visitas guiadas de 20 minutos a esta “estación fantasma”. Las plazas se han agotado hace semanas, aunque se estudia ampliarlas.

| etiquetas: estación , fantasma , gaudí , metro , centenario
3 1 0 K 33 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 33 actualidad
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Tiene guasa que le dediquen una estación al fantasma de Gaudí :troll:
0 K 12
#2 malditopendejo
Si es la que creo en ella hay (o había) un club de jubilados de extrabajadores del metro.
0 K 7

menéame