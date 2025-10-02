La estación fantasma de Gaudí abre al público por el centenario del Metro

La estación de metro de Gaudí, construida en 1968 y que nunca entró en funcionamiento, abrirá al público por primera vez el próximo fin de semana, 4 y 5 de octubre, en el marco de los actos de conmemoración de los cien años del Metro de Barcelona. Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha ofrecido este próximo fin de semana y el del 25 y 26 de octubre la posibilidad de inscribirse en una cuarentena de visitas guiadas de 20 minutos a esta “estación fantasma”. Las plazas se han agotado hace semanas, aunque se estudia ampliarlas.