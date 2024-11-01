edición general
¿Está Trump en la lista de clientes de Epstein? La respuesta del director del FBI es una «gran señal de alarma», afirma un congresista. (Eng)

La respuesta indirecta del director del FBI es una señal de alerta, según el congresista de California. «Voy a decir: 'Estados Unidos, esto es una gran señal de alarma'», afirmó Lieu. «El director del FBI no pudo responder si Donald Trump figuraba en la lista de clientes de Epstein». Patel compareció el miércoles ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes para una audiencia de supervisión, en la que los demócratas del panel interrogaron al director del FBI sobre la gestión de la investigación de Epstein por parte de la agencia.

themarquesito #2 themarquesito
Kash Patel encubrirá lo que Trump le pida que encubra
1 K 39
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 para eso le puso no?
0 K 20
#1 tromperri
Que está en la lista, que eran muy amigos, y que Trump es un asqueroso pederasta ni cotiza.
Está amortizado, lo saben todos los republicanos pero da igual... solo aspiran a saquear el pais y repartirse las migajas.
1 K 19
Meneanauta #4 Meneanauta
El primero de todos con letras gordas
0 K 14
#3 laruladelnorte
Es como preguntar si saben que tienen a un delincuente presidiendo el país,una pregunta retórica...
0 K 10

