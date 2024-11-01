¿Está Trump en la lista de clientes de Epstein? La respuesta del director del FBI es una «gran señal de alarma», afirma un congresista. (Eng)

La respuesta indirecta del director del FBI es una señal de alerta, según el congresista de California. «Voy a decir: 'Estados Unidos, esto es una gran señal de alarma'», afirmó Lieu. «El director del FBI no pudo responder si Donald Trump figuraba en la lista de clientes de Epstein». Patel compareció el miércoles ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes para una audiencia de supervisión, en la que los demócratas del panel interrogaron al director del FBI sobre la gestión de la investigación de Epstein por parte de la agencia.