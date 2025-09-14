·
¿Está también en peligro el inicio del Tour en Barcelona tras la interrupción de la Vuelta por las protestas? «ASO pedirá garantías a los políticos españoles» (NL)
La última etapa en Madrid tocó fondo, lo que provocó su cancelación. El caos español ya plantea dudas sobre la Gran Salida de 2026 en Barcelona.
actualidad
#1
javibaz
Si la UCI hiciese su trabajo, no.
11
K
133
#2
gale
Que le pida también garantías a los políticos franceses para las etapas en suelo francés. Es imposible garantizar al 100% que no vaya a pasar nada.
La UCI debería también explicar porqué Israel sí y Rusia no.
3
K
44
#3
RolandDeschain
Ojala!!
2
K
32
#6
Thornton
La respuesta es fácil: ¿van a invitar a un equipo que blanquea al estado de Israel y el genocidio de Gaza?
1
K
31
#5
rob
Eso espero.
0
K
13
#7
reivaj01
Habrá que enviar al escuadrón Piolín.
.
0
K
12
#4
cisco
Ha quedado claro que cualquier evento que se les cruce a estos fanáticos está en peligro.
1
K
-15
#8
rob
#4
Ya se barajan cifras de unos 200.000 asesinados (otras fuentes dan cifras mayores)
Vete y explícales a esos 200.000 asesinados quien o qué está en peligro y luego te pasas por aquí y nos comentas que te han dicho.
1
K
33
#9
DocendoDiscimus
#4
¿Con fanáticos te refieres a los sionistas, no?
2
K
41
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
