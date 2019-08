Esta roca oscila como un péndulo de 120 metros de altura

En un trabajo publicado esta semana en la revista Bulletin of the Seismological Society of America, el equipo detalla cómo, con ayuda de escaladores, colocaron sismómetros en la base y en la cumbre de esta roca para medir su movimiento y detectar su frecuencia de resonancia. “Porque nada está realmente quieto, siempre hay energía propagándose a través de la tierra, que sirve como una fuente de vibración constante para la roca”, asegura Ruley Finnegan, coautor del estudio. Artículo (ENG): geohazards.earth.utah.edu/castleton_tower.html