Esta es la presa fantasma que ha obligado a desalojar a 200 personas en Málaga un siglo después de su construcción

La presa de Los Caballeros, en Montejaque, fue autorizada en 1923 para producir energía eléctrica y es ahora un reclamo para el turismo y las actividades de aventura

