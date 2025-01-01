Esta nueva rodilla biónica está cambiando las reglas del juego para los amputados de la parte inferior de la pierna [Eng]  

Ahora, investigadores del MIT han desarrollado una prótesis que se conecta directamente al tejido óseo y muscular del paciente, y se siente más como parte de su propio cuerpo. John Brinkmann , protesista-ortesista de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, dice que los hallazgos del laboratorio del MIT son un paso adelante en la integración de un dispositivo con un paciente, y señala que estas tecnologías de integración son mucho menos comunes para los amputados de miembros inferiores.