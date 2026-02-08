Esta noche todos hemos perdido en Aragón

Se suele decir que, en el análisis de las elecciones, todos los partidos parecen haber ganado. Se hacen discursos grandilocuentes y se dice lo mucho que ha ganado el pueblo también.

Pues bien, en las elecciones aragonesas de ayer puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que todos hemos perdido.

Por supuesto quien más ha perdido ha sido el pueblo aragonés, tras padecer una campaña esperpéntica por parte de los tres partidos más votados en que Aragón, los aragoneses/as, parece que éramos lo de menos para quienes querían representarnos.

Una campaña que todo el tiempo miró a Madrid. Con una candidata del PSOE cuyos méritos son su carrera política en la capital. Un líder del PP, Azcón, que ha hablado casi más de Sánchez que de Aragón y un Vox que sacaba directamente a Abascal en su propaganda.

Partido a partido:

Ha perdido el PP, aún ganando.

Azcón lanzó un órdago y ha terminado perdiendo dos escaños. El discurso de la noche no lo ha dado ni él sino Tellado. Lamentable.

Un pijo de barrio rico cuyo único mérito ha sido, hasta el momento, lo mal que lo han hecho los otros, no lo bien que lo haya hecho él. En el momento que ha habido que elaborar ideas propias la ha cagado aún con todo el apoyo de su partido en bloque.

Ha perdido el PSOE, aunque la debacle se intuía mayor, sin discurso propio y con la alargada sombra de Lambán y los lambanistas afilando los cuchillos para cargarse a Alegría cuando puedan.

Intuyo que el PSOE tirará de inercia a ver lo que saca.

Ha hecho tablas Vox, aún habiendo sacado un resultado impresionante. Más que nada porque es un partido que tiene el mérito de no haber hecho absolutamente nada en todo el tiempo que lleva tocando poder. Y viendo la panda de mediocres que están en ese barco me parece que han llegado a su techo electoral.

Ha perdido Teruel/Aragón Existe porque la provincia de Teruel vota contra sus propios intereses. Es lo que hay.

Ha perdido la izquierda en general, aún con el gran resultado de Chunta (el mejor en 20 años) que duplica resultados pero porque también ha acumulado mucho voto prestado.

Quiero decir que creo que Pueyo no ha jugado limpio. Se ha presentado contra Sumar en Aragón siendo parte de Sumar en Madrid y ha sacado rédito de una labor que ha sido de su partido pero también de mucha otra gente.

Lo de Podemos ha sido una absoluta debacle, pero se lo han ganado a pulso. Un exceso de soberbia y unos planteamientos políticos que flotan a años luz de la realidad. De casi segunda fuerza política a no tener ni un concejal de pueblo.

Ha perdido IU, que podía haber rentabilizado una posible unión de las izquierdas, pero no supo o no les dejaron hacerlo. Salvan los muebles y eso es todo.

Ha perdido el PAR. No hay mal que por bien no venga. Su sangría de votos se ha ido en masa a Vox en los últimos años.

Pero, en definitiva el debate queda abierto y varias preguntas en el aire:

¿Ha tocado techo la extrema derecha? ¿Terminaremos de nuevo en el bipartidismo dando una larga vuelta? ¿Cuando dejará la izquierda de hacer el imbécil? ¿Tiene futuro el aragonesismo de izquierdas?

Os leo en comentarios.